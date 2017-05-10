Умер итальянский диджей Роберт Майлз (настоящее имя – Роберт Кончина, - ред.). Ему было 47 лет.

Он скончался от неназванной болезни, с которой боролся, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Trance News.

Он стал всемирно известен в середине 90-х годов, когда создал свой главный хит — Children. Всего было продано 5 млн копий этой композиции.

Майлза называют основателем жанра электронной музыки "дрим-хауз".

"Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике и суждениям, но особенно по твоему таланту в поиске звуков и мелодий, не имеющих аналогов", - заявил друг диджея Джо Ваннелли.