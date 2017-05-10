Трамп назначил временного главу ФБР

Исполняющим обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) США назначен Эндрю Маккейб, заместитель уволенного ранее главы ведомства Джеймса Коми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В CNN опубликовали соответствующее письмо генерального прокурора Соединенных Штатов, которое было направлено всем сотрудникам Бюро.
From @ShimonPro & @evanperez: here's what Attorney General Sessions sent to FBI employees in internal memo: pic.twitter.com/cXbtNzKydM— Elizabeth Landers (@ElizLanders) 10 мая 2017 г.
Телеканал NBC сообщил в Twitter, что президент США Дональд Трамп уже провел встречу с Эндрю Маккейбом после увольнения Джеймса Коми.
Andrew McCabe, FBI deputy director, is now acting FBI director after Pres. Trump fired Comey, DOJ official says - @PeteWilliamsNBC— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 10 мая 2017 г.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В письме к Коми Трамп обвинил его в "неспособности эффективно руководить" ФБР. Президент США считает, что для восстановления доверия к службе, ей нужен новый лидер.