Додону не нужны европейские ценности

Президент Молдовы Игорь Додон на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным назвал основные ориентиры своей внешнеполитической деятельности. Европейских ценностей среди них не оказалось. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Европейские ценности, которые нам пытаются разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России",- пояснил Додон.

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Напомним, президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетил военный парад на Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.