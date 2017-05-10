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Главная » Мир » Столтенберг: Миссию НАТО в Афганистане могут расширить

Столтенберг: Миссию НАТО в Афганистане могут расширить

Столтенберг: Миссию НАТО в Афганистане могут расширить
Йенс Столтенберг / Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

О возобновлении военной операции речь не идет

10.05.17 13
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НАТО проводит оценку запроса военного руководства Альянса по отправке еще несколько тысяч военных в Афганистан. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Европейская правда со ссылкой Reuters.

Окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

"Мы проводим оценку этой просьбы. Мы примем решение о масштабах миссии в течение нескольких недель, однако о восстановлении военной операции в Афганистане не идет", - сказал Столтенберг после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"Это и в дальнейшем будет тренировочная, вспомогательная и консультативная операция", - добавил он.

Напомним, в настоящее время в Афганистане насчитывается 13 тыс. военнослужащих НАТО, которые в основном выполняют учебную роль.

28 апреля террористы исламистского движения "Талибан" объявили о начале своего традиционного весеннего наступления и нападений на объекты западной коалиции и афганских сил безопасности.

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