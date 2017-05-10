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Главная » Мир » Видео Опубликован трейлер 3D-версии фильма "Терминатор-2: Судный день"

Видео Опубликован трейлер 3D-версии фильма "Терминатор-2: Судный день"

<span class="label red">Видео</span> Опубликован трейлер 3D-версии фильма "Терминатор-2: Судный день"
Кадр из фильма

В прокат фильм выйдет в августе

10.05.17 151
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В сети появился трейлер 3D-версии фильма "Терминатор 2: Судный день" с новой, отреставрированной картинкой. Релиз приурочен к 25-летию выхода оригинального фильма с Арнольдом Шварценеггером, передает 112.ua.

В прокат "Терминатор-2: Судный день 3D" выйдет в августе этого года.

Картина переведена в формат 3D стараниями компаний DMG Entertainment и Studiocanal в сотрудничестве с Джеймсом Кэмероном. При подготовке нового релиза использовалась та же технология, что и для создания 3D-версии "Титаника".

Премьера фильма "Терминатор-2: Судный день" состоялась 25 декабря 1991 года. Его сюжет является продолжением боевика 1984 года "Терминатор".

После выхода сиквела режиссер оригинальной ленты Джеймс Кэмерон не занимался продолжением франшизы.

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