Россия отправила в Сирию десятки новых гаубиц

Военная техника прибыла через несколько дней после того, как были предприняты новые усилия по прекращению огня в Сирии

Россия накануне визита министра иностранных дел России в Вашингтон направила десятки новых артиллерийских гаубиц в Сирию. Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на данные американских чиновников, передает Европейская правда.

Дополнительная военная техника прибыла через несколько дней после того, как были предприняты новые усилия по прекращению огня в Сирии.

По словам двух чиновников министерства обороны США, 21 российское артиллерийское орудие M-30 прибыло на грузовом судне в южный портовый город Тартус за последние несколько дней.

"Так не делают люди, которые хотят уменьшить напряжение", - сказал чиновник.

Как показывают спутниковые снимки ImageSat International, Россия также недавно прислала новый самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 на свою большую авиабазу в Сирии.

Кроме того, на этой неделе в Сирию доставят российские ракеты.

Напомним, 4 мая Турция, которая в определенной степени поддерживает сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии.

8 мая Россия внесла в ООН проект резолюции о создании "зон безопасности" в Сирии, где будет введен запрет на военные действия и полет авиации.