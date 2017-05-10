Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » США усилят наблюдение за военными учениями РФ, - The Washington Post
США усилят наблюдение за военными учениями РФ, - The Washington Post
Флот НАТО / Фото: en.wikipedia.org

США усилят наблюдение за военными учениями РФ, - The Washington Post

Соединенные Штаты отправят корабли в Балтийское море и возьмут под контроль воздушное пространство в регионе

10.05.17 46
1000

США планируют усилить наблюдение за передвижением российских войск вблизи стран Балтии, которые состоятся этим летом в рамках крупных российских военных учений "Запад-2017". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на передает The Washington Post.

Соединенные Штаты отправят свои корабли в Балтийское море, а также в августе и сентябре возьмут на себя контроль воздушного пространства со стороны НАТО в регионе.

Российские учения "Запад" проходят раз в четыре года. В этом году они будут проходить на западе РФ при участии Беларуси и Калининграда. В учениях примут участие от 70 до 100 тысяч российских военных, которые могут воспользоваться возможностью для модернизации определенного оборудования, которое постоянно находится в регионе. Например, Россия может оснастить средства ПВО в Калининграде ракетными комплексами "Искандер".

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - КлимкинРоссия отправила в Сирию десятки новых гаубицТрамп назначил временного главу ФБР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9029
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 13660
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11495
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5332
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3331
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3682
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4263
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3200
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3381
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2972
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4507 / 5081
  2. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 3419 / 3820
  3. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 2325 / 2684
  4. В Украине ожидаются заморозки 2272 / 2540
  5. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2270 / 2716
  6. Навальному прооперировали правый глаз после атаки зеленкой 2087 / 2357
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 1862 / 2185
  8. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 1587 / 1847
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 1509 / 3268
  10. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 1315 / 2339
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 24 / 5081
  2. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 22 / 1437
  3. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 15 / 3820
  4. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 13 / 3268
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 11 / 3331
  6. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 9 / 2684
  7. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 8 / 1847
  8. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2185
  9. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 954
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.