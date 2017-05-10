США усилят наблюдение за военными учениями РФ, - The Washington Post

США планируют усилить наблюдение за передвижением российских войск вблизи стран Балтии, которые состоятся этим летом в рамках крупных российских военных учений "Запад-2017". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на передает The Washington Post.

Соединенные Штаты отправят свои корабли в Балтийское море, а также в августе и сентябре возьмут на себя контроль воздушного пространства со стороны НАТО в регионе.

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Российские учения "Запад" проходят раз в четыре года. В этом году они будут проходить на западе РФ при участии Беларуси и Калининграда. В учениях примут участие от 70 до 100 тысяч российских военных, которые могут воспользоваться возможностью для модернизации определенного оборудования, которое постоянно находится в регионе. Например, Россия может оснастить средства ПВО в Калининграде ракетными комплексами "Искандер".