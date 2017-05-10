Большинство акционеров ЕБРР поддержали ограничения проектов банка в России

Российская Федерация на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 10 мая на Кипре безрезультатно попыталась достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

"На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", - написал министр.

По его словам, основной аргументацией российского управляющего было нанесение этими ограничениями ущерба развитию частного сектора экономики России и, якобы, негативное их влияние на результаты работы ЕБРР.

Данилюк отметил, что в своем выступлении указал на то, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, грубо нарушает нормы международного права и является недопустимой.

"Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ", - заявил глава украинского Минфина, выступив за продление ограничительных мер ЕБРР против России.

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Данилюк поблагодарил своих коллег-управляющих, руководство ЕБРР и президента банка Сумму Чаркрабарти за принципиальную позицию и поддержку.