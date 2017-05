Американская космическая компания SpaceX провела первое огневое испытание центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Первое статистическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy на прошлой неделе прошло на ракетном полигоне в Макгрегоре, штат Техас", - говорится в сообщении, к которому прикреплена видеозапись теста.

Испытания завершились успешно.

После ввода в эксплуатацию Falcon Heavy должна стать самой мощной ракетой в мире.

Первые ее полеты​ запланировали на 2017 год, передает Sky News.

Falcon Heavy находится в разработке с 2011 года. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 54 тонны груза и 13,6 тонны – на Марс.

SpaceX собирается использовать ее в том числе для отправки в космос туристов.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG