Вперёд, Эммануэль! Будет ли Макрон править Францией

Лидер движения "Вперёд!" возглавит Францию на ближайшие пять лет. Не факт, что он будет ею руководить

Эммануэль Макрон показал чудесный результат во втором туре президентских выборов, обойдя Марин Ле Пен из "Национального фронта" более чем на 30%: 66,1% против 33,9%. Осторожные прогнозы обещали ему разрыв минимум в 20%. Макрон и не боялся второго тура, для него было куда сложнее не лишиться шансов в первом. Он решил эту непростую задачу, и большую роль в этом сыграли его чутьё, незаурядные политические таланты и везение.

Выскочка-антисистемщик

Чтобы оценить победу Макрона, важно помнить, что он никогда не принимал участия в выборах в качестве кандидата, и первые же выигранные — президентские. Тут, кстати, прямая аналогия с Дональдом Трампом. При этом на разных этапах ему противостояли матёрые ветераны избирательных сражений, лидеры политсил и государственные руководители, за которыми стояли глубоко укоренённые партийные организации. Франция новичков в большую политику на самых высоких уровнях пускает крайне неохотно, а вот Макрону уступила, хоть и не сразу, зато почти безоговорочно.

Главное, что уловил бывший сотрудник аппарата президента Олланда, а затем министр экономики, — Франция хочет чего-нибудь свежего, и в рамках существующих привычных механизмов успеха не достичь. Из Соцпартии Макрон вышел ещё в далёком 2009 году. Сначала он рассчитывал выстроить свой президентский старт под кампанию 2022 года, но у Франсуа Олланда дела складывались скверно, шансы его второго срока улетучивались, и уже в декабре 2015 года во французской прессе появилось первое упоминание имени Эммануэля Макрона как возможного кандидата в ближайшей президентской кампании. Но кто тогда отнёсся к этому всерьёз? Весной 2016 года Макрон создал движение "Вперёд!", а летом покинул, хлопнув дверью, правительство, окончательно развязав себе руки. Игрок по натуре, он был уверен, что ситуация предоставляет отличный шанс и грех им не воспользоваться.

Да, Франция чтит традиции и уважает основательность. Но она приходит в восторг, когда видит настоящую, естественную лёгкость и готовность рисковать, помноженную на обаятельную молодость.

Самоубийственные праймериз

Сложившаяся в Пятой республике за последние годы традиция выборов выглядела так. В борьбе за главные посты схлёстывались социалисты и неоголлисты, с недавних пор называющие себя республиканцами. Победитель в этой схватке выходил во втором туре на представителя ультраправого "Национального фронта", сама вероятность победы которого вынуждала всех голосовать за "нормального". Оптимальная задача Макрона заключалась в том, чтобы занять место этого "нормального". У него всё получилось.

Два президента. Первое официальное мероприятие Макрона: вместе с Олландом поучаствовал в церемонии по случаю победы над нацистской Германией

На руку новичку сыграл внутрипартийный отбор кандидатов сначала у республиканцев, а затем у социалистов. И в том и в другом случае победу одержали представители радикального крыла партий: Франсуа Фийон не скрывал, что он поклонник целей и методов Маргарет Тэтчер, а Бенуа Амон ратовал за введение безу­словного базового дохода — ежемесячных бюджетных выплат французам независимо от дохода. На фоне сверхправого и сверхлевого кандидатов ключевых партий Эммануэль Макрон получил мощную центристскую площадку. Все замеры показывали, что его кандидатуру считали приемлемой многие сторонники как республиканцев, так и социалистов, что делало его фигуру наиболее компромиссной. Для двухтуровой системы это необходимое качество для победы.

Сейчас уже мало кто сомневается, что в лице более умеренных, а значит, приемлемых для большего числа избирателей республиканца Алена Жюппе и социалиста Мануэля Вальса Макрон получил бы куда более серьёзных соперников, но они про­играли праймериз.

Спасибо товарищам Фийону и Меланшону

Какое-то время после президентской номинации фаворитом считался Франсуа Фийон, премьер-министр при президенте Николя Саркози. Эта ситуация вызывала радостное оживление в России, поскольку Фийон не уставал заявлять, что отношения с Москвой надо обязательно исправлять. Второй тур с участием республиканца и Марин Ле Пен превращался в беспроигрышную игру для Кремля. Но уже в январе вылезла история с деньгами, незаконно выплаченными жене и детям Фийона из парламентских фондов, и запятнанный кандидат сразу ушёл на второй план.

Социалист Бенуа Амон предсказуемо был "съеден" таким же радикально левым, но куда более харизматичным и опытным Жан-Люком Меланшоном. Яркий и остроумный Меланшон даже выиграл одни из президентских теледебатов и заработал в первом туре довольно высокий результат — 19,6% голосов и четвёртое место. С учётом того, что Амон набрал 6,36%, суммарный итог левых кандидатов теоретически мог вывести кандидата от этих сил во второй тур, но на практике это оказалось невозможным.

Первый тур вообще оказался довольно валидольным: кандидаты из верхней части списка расположились на дистанции в 4% от лидера до четвёртого места. Причём Фийона от Ле Пен отделило 1,3% голосов, а Меланшона от Фийона — 0,4%. И лишь Макрон существенно оторвался от Ле Пен на 2,7% — 24% против 21,3%. Франсуа Фийон, наверное, не раз проклял себя за то, что когда-то поддался искушению фиктивно оформить на работу свою жену и детей — студентов-юристов. Полученные в результате сколько-то тысяч евро спустя несколько лет обернулись катастрофической потерей таких нужных процентов.

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Марин пыталась

Откровенно говоря, все не умолкавшие до конца кампании разговоры о возможной победе лидера "Национального фронта" не основывались ни на чём. Да, она попыталась как-то отмыть партию от старого ксенофобского образа, связанного в первую очередь с её отцом, основателем "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пеном. С папашей Марин перестала даже общаться. Партийная программа, бравшая под опеку рабочих в депрессивных регионах, конкурировала с программами левых кандидатов. В личный логотип на этой кампании Ле Пен включила даже розу — традиционный символ социал-демократов, явно пытаясь что-то поиметь от кризиса социалистов, разве что её роза была не традиционного розового, а синего цвета.

Отчаянную попытку уйти от поражения Ле Пен предприняла после первого тура. Пока Эммануэль Макрон праздновал победу в дорогом ресторане, за что его сильно покритиковали, она двинула в новую поездку по стране. Перед этим заявила, что слагает с себя обязанности главы "Национального фронта", чтобы объединить всех французов. Дабы ещё больше развеять страхи перед "Нацфронтом", Марин Ле Пен объявила, что правительство в случае её победы возглавит Николя Дюпон-Эньян, лидер партии "Вставай, Франция", получивший в первом туре 4,7% голосов. Правда, временно занявший кресло главы "Нацфронта" Жан-Франсуа Жальк продержался на посту всего три дня: журналисты обнаружили его заявление, в котором Жальк в стиле старика Ле Пена подвергал сомнению применение гитлеровцами газовых камер. Сколько этих ребят не отмывай, нутряное лезет, и Франция так и не поверила дочке своего папы, что её политическая сила изменилась и перестала быть угрозой ценностям республики. Тем более что Марин никогда не скрывала особых отношений с Россией и Владимиром Путиным, почему-то считая, что это добавляет ей очки во внутренней борьбе. Съездила она к нему и за месяц до первого тура.

Привет от Рошки

Российская тема не была сколько-нибудь заметной в повестке президентской кампании, но в самом её конце напомнила о себе. За считаные часы до начала дня тишины, предшествующего дню выборов, Wikileaks выбросил девять террабайт информации со взломанных компьютеров сотрудников штаба Макрона. В подавляющем большинстве это совершенно рутинные документы, но среди них нашлись и фальсифицированные взломщиками. Причём один из них оставил следы, так называемые метаданные, которые позволили идентифицировать его как Георгия Рошку, сотрудника российской компании "Эврика", работающей на подрядах у министерства обороны РФ. В свою очередь, американские и европейские специалисты по кибербезопасности подтвердили, что взлом — дело рук той самой группы, которая проникла в минувшем году на серверы Демократической партии США, вызвав огромный скандал и до сих пор не прошедший приступ русофобии.

Я новый человек. Я всегда хочу оставаться новым человеком, это у меня в ДНК

Нужно отдать должное Национальной комиссии по контролю за избирательной кампанией Франции, которая тут же предупредила СМИ, что публикация данных из вброса будет квалифицироваться как уголовное преступление и попытка повлиять на результаты выборов. Если какое-то влияние и было, то исключительно в пользу Макрона, который, конечно, никогда не забудет этой "услуги" Кремля.

Ввиду очевидного преимущества

Совершив фантастический дрейф из ниши независимого антисистемного кандидата-центриста на позицию главной национальной надежды и воплощения демократических республиканских ценностей, то есть по сути превратившись в символ системы, Эммануэль Макрон во втором туре спокойно пожинал результаты. Эта блестящая электоральная операция достойна войти в учебники. Да, как мы отметили, не обошлось без везения, но молодой кандидат был готов использовать каждый шанс, и он ни одного не упустил.

Выйдя к финалу фаворитом, Макрон за две недели до финального голосования принял заверения в поддержке практически от всех ключевых игроков — как представителей республиканцев, так и социалистов. Левые радикалы тоже в большинстве своём предпочли поддержать именно его, сколько ни пыталась Ле Пен выбраться на левый политический фланг. Половина избирателей Меланшона, большинство сторонников Фийона, три четверти голосовавших за Амона поддержали на выборах Эммануэля Макрона. За него же проголосовало значительно больше, чем за Ле Пен, тех, кто в первом туре воздержался.

Это была победа по всем позициям: во всех возрастных категориях, среди населения и городов, и провинции, среди высокообразованных и не очень, среди женщин и среди мужчин. Макрону действительно удалось стать президентом всех французов. И хотя не все голосовали именно за него, а в пику мадам Ле Пен, победа от этого не перестаёт быть абсолютно убедительной. Вот только что с ней теперь делать?

В сожители не хочется

Перед самым молодым в истории Франции, 39-летним президентом сразу встала непростая задача. Уже в середине июня в стране пройдут парламентские выборы, и от их результата зависит, какой полнотой власти будет обладать новый глава государства. Недаром ведь перед вторым туром к Макрону потянулись с поддержкой вчерашние кандидаты-оппоненты и представители различных партий. Есть шанс, что им удастся сформировать по результатам парламентской кампании своё правительство, нивелируя в какой-то степени поражение на выборах президента.

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Во французской модели, при неизменных конституционных полномочиях, по сути, бывает два типа президентства: сильное, когда глава государства опирается на парламентское большинство и сформированное им правительство, и слабое, когда правительство формируют несоюзные ему политические силы. Такое сосуществование президента с "чужим" премьером на игривый французский манер называется "сожительством". Макрон, разумеется, в сожители не хочет.

Движение "Вперёд!" уже пообещало выдвинуть своих кандидатов по всем 577 мажоритарным округам, и некоторые опросы прочат едва ли не половине из них победу. Кроме того, за Макроном может пойти часть социалистов — их партия в жестоком кризисе, а также часть кандидатов-либералов, разделяющих современные взгляды президента на экономику и дальнейшее укрепление Евросоюза. Если везунчику удастся провернуть и эту операцию, он окончательно покорит Францию и Европу. А дальше нам останется только смотреть, как ему удастся распорядиться полученным влиянием.

Что касается напугавшей всех Ле Пен, то она уже торопливо пообещала переименовать "Национальный фронт". Очевидно, это не то средство, чтобы привлечь дополнительную поддержку Франции. Кажется, свой пик эта политическая сила прошла. Ей суждено снова откатиться на обочину. Привет Владимиру.