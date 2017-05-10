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Главная » Мир » Пентагон отправит в Литву ЗРК Patriot

Пентагон отправит в Литву ЗРК Patriot

Пентагон отправит в Литву ЗРК Patriot
Фото: Военное обозрение

Развертывание батареи будет временным

10.05.17 31
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США в рамках военных учений НАТО в 2017 году разместят в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом собщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

Развертывание батареи ЗРК Patriot в Литве будет временным, но явным подтверждением поддержки США стран Балтии на фоне обеспокоенности из-за агрессии со стороны России.

Ожидается, что США отправят ЗРК Patriot в Литву для июльских учений НАТО по противовоздушной обороне.

Министр обороны США Джеймс Мэттис отказался подтвердить развертывание именно ЗРК Patriot, но сообщил, что США "будут развертывать только оборонительные системы, чтобы гарантировать уважение суверенитета".

Потенциальное размещение системы Patriot в Литве обсуждалось с осени 2016 года. Это будет первое размещение Patriot в странах Балтии.

Напомним, ЗРК Patriot - противоракетный комплекс, который состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Система принята на вооружение армии США в 1982 году. 

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