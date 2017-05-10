Какие именно задачи аппарат выполнял на орбите, американские военные не раскрывают

ВВС США заявили об успешном возвращении на Землю орбитального беспилотного летательного аппарата X-37B Orbital Test Vehicle 4 (OTV-4).

Об этом собщают мировые СМИ.

OTV-4 провел на орбите 718 дней и вернулся на Землю 7 мая 2017 года.

"Приземление OTV-4 знаменует очередной успех нашей программы X-37B…Эта миссия еще раз установила рекорд по продолжительности пребывания на орбите. Мы невероятно довольны работой космического аппарата и рады данным, собранными в ходе эксперимента", - заявил подполковник Рон Фелен, руководитель программы X-37B.

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Отметим, запуск беспилотного аппарата X-37B, одного из двух существующих образцов, состоялся в мае 2015 года. Какие именно задачи аппарат выполнял на орбите, американские военные не раскрывают, так как практические все детали программы X-37B засекречены.

X-37B имеет в длину 8,8 метра и размах крыла - 4,5 метра. Взлетная масса беспилотника, который способен после возвращения с орбиты совершать посадку в самолетном режиме, составляет около пяти тонн. По неподтвержденным данным, в перспективе такие аппараты будут выполнять разведывательные задачи и распределять на орбите космические аппараты.

Напомним, Трамп разрешил ЦРУ применять боевые беспилотники против террористов.