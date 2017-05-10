Фонд любимого виолончелиста Путина сократил расходы в четыре раза

Фонд "Талант и успех", одним из учредителей которого является виолончелист, друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин, в четыре раза снизил свои расходы.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на отчет фонда.

Всего в 2016 году фонд потратил примерно 2,6 млрд рублей, тогда как в 2015 году расходы некоммерческой организации составили около 9,8 млрд рублей. Основная статья расходов — это подготовка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественно-научного образования. На эти цели пошло 986 млн рублей. Еще 614 млн рублей фонд выделил на строительство новых объектов, 196,6 млн рублей фонд выдал другим организациям в качестве президентских грантов.

Согласно отчетности, в качестве пожертвований от организаций и физических лиц фонд получил 1,3 млрд рублей, почти 1,15 млрд рублей — от государства, а 140 млн рублей заработал сам.

Напомним, Фонд "Талант и успех" был основан в 2014 году в Сочи, в его попечительский совет входят Владимир Путин, помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский и другие.

В апреле прошлого года были обнародованы 11 млн секретных документов, свидетельствующих о том, что юридическая фирма Mossack Fonseca & Cо оказывает помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры.

Среди прочих, в расследовании фигурировал Сергей Ролдугин. На него, согласно выводам журналистов, зарегистрированы несколько офшорных фирм в Панаме и на британских Виргинских островах. В целом, по версии журналистов, люди из близкого окружения Путина перевели через офшорные компании как минимум $2 млрд.

Напомним, в ноябре 2016 года Путин заявил, что фонд "Талант и успех" неэффективно использует бюджетные средства, и пригрозил урезать его финансирование.