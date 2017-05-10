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Главная » Мир » Самолет на солнечной тяге пролетел над Швейцарией

Самолет на солнечной тяге пролетел над Швейцарией

Самолет на солнечной тяге пролетел над Швейцарией

Полет на высоте 300 м продолжался семь минут

10.05.17 618
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Первый в мире стратосферный самолет на солнечных батареях испытан в Европе.

В воздух прототип Elektra-2 поднялся в Швецарии 5 мая. Рейс на высоте 300 м продолжался семь минут.

"Электрические и солнечные самолеты будут среди главных достижений XXI века. Наш самолет открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию", — цитируют мировые СМИ летчика-испытателя Рафаэля Домиана.

Elektra-2 весом 420 кг станет первым в мире самолетом на солнечной тяге, способным поднять на 20-километровую высоту груз до 100 кг. Разработали летательный аппарат в компании SolarStratos.

Напомним, в США разработали дрон для эвакуации раненых.

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