Макрон официально объявлен избранным президентом Франции

Конституционный совет Франции утвердил результаты выборов президента, объявив победителем Эммануэля Макрона, окончательно он вступит в должность не позже полуночи 14 мая.
Новый президент вступит в должность после окончания срока Франсуа Олланда, сообщается на сайте Совета, который цитируют мировые СМИ. В соответствии со ст. 6 Конституции Франциии, это произойдет не позже 14 мая 2017 года до полуночи.
Напомним, во втором туре выборов президента Франции победителем стал лидер движения Вперед! Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, в то время как глава ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен получила 34,94% голосов.