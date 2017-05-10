Как это делают в Косово: парламент не доверяет правительству, а президент парламенту

Всего в косовском парламенте 120 депутатов

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи подписал указ о роспуске парламента после голосования за вотум недоверия правительству.

Как передает Zeri, досрочные парламентские выборы должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

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Накануне 10 мая парламентарии выразили недоверие правительству. За вотум недоверия правительству проголосовали 78 депутатов, 34 – против и трое воздержались. Всего в косовском парламенте 120 депутатов.

Отметим, Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косова не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косова.

Напомним, суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии.