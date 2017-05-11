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Главная » Мир » ОПЕК готова продлить соглашение об ограничении добычи нефти

ОПЕК готова продлить соглашение об ограничении добычи нефти

ОПЕК готова продлить соглашение об ограничении добычи нефти
Иллюстративное фото

Вопрос будет обсуждаться 25 мая на очередном заседании в Вене

11.05.17 13
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Представители стран-членов ОПЕК (Организации государств-экспортеров нефти) пришли к согласию и готовы продлить соглашения по заморозке добычи нефти.

Об этом сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передают мировые СМИ.

"Есть согласие и ориентация на продление, так как это приведет к стабилизации цен, что отразится положительно на иракском бюджете", — заявил он журналистам.

Иракский министр также подтвердил, что представители ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене.

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа после переговоров с представителем Ирака в свою очередь сообщил, что два арабских государства поддерживают идею продления соглашения о "заморозке" нефтедобычи до конца 2017 года.

Напомним, текущая версия договора ОПЕК о согласованном сокращении добычи нефти, призванного стабилизировать цены на "черное золото", истекает летом этого года.

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