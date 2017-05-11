ОПЕК готова продлить соглашение об ограничении добычи нефти

Вопрос будет обсуждаться 25 мая на очередном заседании в Вене

Представители стран-членов ОПЕК (Организации государств-экспортеров нефти) пришли к согласию и готовы продлить соглашения по заморозке добычи нефти.

Об этом сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передают мировые СМИ.

"Есть согласие и ориентация на продление, так как это приведет к стабилизации цен, что отразится положительно на иракском бюджете", — заявил он журналистам.

Иракский министр также подтвердил, что представители ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене.

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа после переговоров с представителем Ирака в свою очередь сообщил, что два арабских государства поддерживают идею продления соглашения о "заморозке" нефтедобычи до конца 2017 года.

Напомним, текущая версия договора ОПЕК о согласованном сокращении добычи нефти, призванного стабилизировать цены на "черное золото", истекает летом этого года.