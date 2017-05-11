Тиллерсон напомнил Лаврову: санкции отменят только тогда, когда Москва полностью изменит свое поведение

Госсекретарь США и глава МИД РФ также поговорили о Сирии и ИГИЛ

Санкции против России будут оставаться в силе, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и полностью не изменит свою политику по отношению к Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Науерт, комментируя содержание разговора государственного секретаря Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Голос Америки.

"По поводу Украины, государственный секретарь Тиллерсон отметил необходимость прогресса в направлении полного выполнения Минских соглашений. Санкции, наложенные на Россию, будут оставаться в силе пока Москва не даст обратный ход своим действиям, которые и послужили причиной наложения на нее санкций", - также отметила пресс-секретарь госдепа.

Также главы внешнеполитических ведомств США и РФ обсудили борьбу с ИГИЛ и ситуацию в Сирии.

"Государственный секретарь и министр иностранных дел России обсудили важность победы над ИГИЛ, деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение поступления гуманитарной помощи к сотням тысяч гражданских в этой стране. Кроме того, государственный секретарь США и министр иностранных дел России подтвердили поддержку возглавляемого ООН политического процесса в Женеве, который играет центральную роль в международных усилиях добиться устойчивого решения конфликта", - отметила Науерт.

Сообщается, что США и Россия также согласились продолжать дискуссии направленные на решение других проблем в двусторонних отношениях, включая стратегическую стабильность.

Напомним, глава МИД РФ 10 мая прибыл с официальным визитом в США.