СМИ: Уволенный глава ФБР хотел расширить расследование связей команды Трампа с РФ во время выборов

Джеймс Коми просил Минюст выделить дополнительные ресурсы для этой цели

Директор ФБР Джеймс Коми за несколько дней до увольнения стремился расширить расследование относительно возможного сговора между командой нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и Россией для вмешательства в 2016 году в выборы президента США.

Об этом агентству Reuters сообщил в среду источник в Конгрессе, передает УНИАН.

По информации агентства, Коми накануне сообщил законодателям о направлении просьбы в Министерство юстиции относительно выделения дополнительных ресурсов для увеличения штата для расследования российского вмешательства в президентские выборы.

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Коми проинформировал законодателей об этой просьбе после заседания комитета Сената по вопросам разведки, который проводит свое собственное расследование этого вопроса.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп неожиданно уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.