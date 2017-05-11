Правительство Франции ушло в отставку

Главу правительства и членов нового кабинета министров назначат в начале следующей недели

Премьер-министр Франции Бернар Казнев объявил об отставке своего правительства в связи с избранием новым президентом страны Эммануэля Макрона. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в Twitter, передает Европейская правда.

"В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов и согласно республиканской традиции, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", - говорится в обращении премьер-министра Бернара Казнева.

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку кабинета Казнева. Ожидается, что главу правительства и членов нового кабинета министров назначат в начале следующей недели.

Напомним, новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон примет присягу и вступит в должность в воскресенье, 14 мая.

Полномочия Франсуа Олланда, который был избран 15 мая 2012 года, заканчиваются в полночь 14 мая.