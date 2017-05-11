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Главная » Мир » Генсек ООН назвал три основные проблемы современности

Генсек ООН назвал три основные проблемы современности

Генсек ООН назвал три основные проблемы современности
Антониу Геттереш / Фото: alchetron.com

Это - изменение природы современных конфликтов, политическая, экономическая и экологическая нестабильность во многих частях мира и недоверие к международным институтам

11.05.17 100
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В среду, 10 мая, генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая в Центральном зале Вестминстера в Лондоне, назвал главные проблемы современности. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Генсек ООН отметил, что сегодня мир сталкивается с тремя основными проблемами: изменением природы современных конфликтов, нестабильной политической, экономической и экологической обстановкой во многих частях мира, а также недоверием к международным многосторонним институтам со стороны тех, кто остался "за бортом" глобализации. 

"Если вы хотите преодолеть это недоверие, что совершенно необходимо ради спасения многосторонней дипломатии…, то мы должны подтвердить готовность провести реформу многосторонних организаций", - заявил генсек ООН.

Генеральный секретарь призвал более активно продвигать проекты по озеленению экономики, напомнив о стремительном изменении климата. Говоря о правах человека, Антониу Гутерриш заявил, что нельзя прикрываться национальным суверенитетом, когда речь идет о защите основных прав и свобод. 

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что политические кризисы, террор и многочисленные войны требуют масштабных реформ Организации Объединенных Наций.

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