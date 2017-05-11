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Главная » Мир » Apple испытывает производственные трудности с iPhone 8

Apple испытывает производственные трудности с iPhone 8

Apple испытывает производственные трудности с iPhone 8
Фото: Apple

Производство новой модели может задержаться на два-три месяца

11.05.17 328
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Компания Apple может перенести старт массового производства новой модели iPhone 8 с октября на ноябрь этого года в связи с производственными трудностями. Об этом заявил эксперт международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо в своем письме инвесторам, передает РБК-Украина со ссылкой на Appleinsider.

Сам эксперт ссылается на источники в отделе поставок Apple.

Мин-Чи Куо заявляет, что производственная отрасль показывает признаки "наихудшего сценария" для поставок деталей для iPhone, а производство ожидаемой новой модели может задержаться на два-три месяца.

"Иными словами, серьезный дефицит поставок может сохраняться некоторое время после запуска новых моделей, ограничивая общий объем поставок новых iPhone", - сказано в письме.

При этом эксперт не отметил, какие именно проблемы могут перенести массовый запуск производства нового iPhone. Appleinsider отмечает, что у партнера Apple - Samsung - могли возникнуть трудности во время производства OLED-панелей для экранов iPhone 8. Производство панелей со светодиодами также может быть задержано на два или три месяца.

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