Число жертв протестов в Венесуэле выросло до 39 человек

За последний месяц в стране арестовали более 1300 человек

Число погибших в ходе протестов в Венесуэле против действующего президента Николаса Мадуро возросло до 39 человек. Об этом сообщает DW.

В среду, 10 мая, погиб один протестующий - смертельное огнестрельное ранение получил 26-летний участник акции. Еще около 80 демонстрантов в среду получили ранения.

Кроме того, 10 мая в больнице города Мерида умер 32-летний мужчина, который получил ранения во время демонстраций 8 мая. Таким образом, количество погибших в ходе протестов в Венесуэле, начиная с начала апреля, достигло 39 человек.

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Всего за последний месяц в стране были арестовано более 1300 человек, а около 250 гражданских лиц предстали перед военным трибуналом.

Напомним, в Венесуэле продолжается масштабный политический и экономический кризис. Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице Каракасе и еще в 20 городах страны.

Оппозиция считает, что политика президента-социалиста Николаса Мадуро привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод. Президент утверждает, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.

Политический кризис отягощается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.