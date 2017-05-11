В новом Boeing 737 MAX обнаружили проблемы с двигателем

Авиакомпания Boeing приостановила испытания своего нового лайнера 737 MAX. Причиной приостановки называют проблемы с двигателем. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление компании.
Решение о приостановке испытаний было принято за несколько дней до даты первой коммерческой поставки лайнера. Однако компания по-прежнему планирует начать поставки 737 MAX в текущем месяце.
Среди авиакомпаний, уже разметивших заявки на покупку лайнера - американские American Airlines и Southwest, а также китайская Shangdong Airlines.
Лайнер 737 MAX проектировался как среднемагистральный самолет с низким расходом топлива.
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Причиной приостановки тестовых полетов в компании назвали проблемы с дисками, которые используются в двигателях самолета.