В новом Boeing 737 MAX обнаружили проблемы с двигателем

Авиакомпания Boeing приостановила испытания своего нового лайнера 737 MAX. Причиной приостановки называют проблемы с двигателем. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление компании.

Решение о приостановке испытаний было принято за несколько дней до даты первой коммерческой поставки лайнера. Однако компания по-прежнему планирует начать поставки 737 MAX в текущем месяце.

Среди авиакомпаний, уже разметивших заявки на покупку лайнера - американские American Airlines и Southwest, а также китайская Shangdong Airlines.

Лайнер 737 MAX проектировался как среднемагистральный самолет с низким расходом топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Boeing испытал парашюты для своего космического корабля

Причиной приостановки тестовых полетов в компании назвали проблемы с дисками, которые используются в двигателях самолета.