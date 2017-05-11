Могерини рассказала, за счет чего будет расширяться ЕС после Brexit

После выхода Великобритании из состава Европейского союза, ЕС будет расширяться за счет Балканских стран. Об этом заявила представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в интервью La Stampa, передает РБК-Украина.

"Я убеждена, что Евросоюз в будущем не останется в составе 27 стран, потому что у нас будут новые государства - члены. Я думаю, что это будут страны Балкан, с которыми мы ведем переговоры о вступлении. Многие называют этот процесс "расширением", но я предпочитаю говорить о воссоединении Европы", - заявила Могерини.

Напомним, ранее Могерини заявляла, что Великобритания потеряет от своего решения покинуть Евросоюз больше, чем Евросоюз. По ее словам, ожидаются очень трудные переговоры с Лондоном по Brexit. Они начнутся, как и планировалось, в июне, после того, как британцы проголосуют на всеобщих выборах. Также Могерини считает, что ЕС после Brexit будет и впредь оставаться первым рынком в мире и второй по величине экономикой в мире.