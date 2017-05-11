Тереза Мэй поддержала чеченских геев

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет искать возможности для совместных дипломатических решений Лондона и международных партнеров по поддержке прав гомосексуалов в Чечне.

По данным Independent, на которые сылаются мировые СМИ, она призвала все международное сообщество принять срочные меры по защите прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые грубо нарушаются в республике.

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Дипломаты посольства Великобритании в Москве выразили обеспокоенность из-за сообщений о преследовании геев на территории Чечни Министерству иностранных дел России, подчеркнула она.

"Нашими дипломатами совместно с международными партнерами в России принимаются срочные меры по определению наиболее эффективной поддержки сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Чеченской республике… Великобритания уже выражала свое беспокойство, особенно в связи с вступившим в силу российским законом, запрещающим пропаганду „нетрадиционных“ сексуальных отношений среди малолетних", — сказала Мэй.



По ее словам, проблему прав ЛГБТ Великобритания регулярно поднимает на переговорах с российскими властями.

Напомним, в начале апреля "Новая газета" опубликовала материал о преследовании геев в Чечне. По данным издания, в республике по подозрению в гомосексуальности были задержаны около ста человек, трое убиты. Позднее члены российской ЛГБТ-сети подтвердили эту информацию, ссылаясь на свои источники. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с Путиным назвал материалы в СМИ о якобы задержаниях и убийствах геев "провокациями".