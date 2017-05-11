SpaceX отправит на Марс пару Красных драконов

Американская компания SpaceX в 2020 году отправит к Марсу два автоматических корабля Red Dragon.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Первый корабль SpaceX должен быть отправлен в начале пускового окна, второй — в конце. Отправка пары Red Dragon объясняется перестраховкой — в задачи миссии входит спуск на поверхность Марса, который может завершиться неудачей.

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Отметим, до сих пор SpaceX не имела опыта посадки аппаратов на поверхности инопланетных тел. Кроме того, масса Red Dragon по достижении им Марса составит восемь тонн, две из которых придется на горючее (используется в процессе спуска корабля).

Напомним, корабль Red Dragon представляет собой глубоко модернизированный грузовик Dragon, в настоящее время летающий к МКС.