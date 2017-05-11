У португальского участника Евровидения серьезные проблемы с сердцем

27-летний Сальвадор Собрал уже был назван лучшим представителем Португалии за все годы участия страны в конкурсе

Сальвадор Собрал, представитель Португалии на Евровидении-2017, имеет критические проблемы со здоровьем. Артист с трудом репетирует.

Об этом передает британское издание The Mirror, на которое ссылаются европейские СМИ.

27-летний Сальвадор Собрал уже был назван лучшим представителем Португалии за все годы участия страны в Евровидении. Среди фаворитов конкурса он занимает второе место, уступая лишь итальянцу.

Однако врачи поставили певцу неутешительный диагноз, и до конца года ему необходимо найти донора сердца, чтобы выжить. Сальвадор не хотел, чтобы СМИ разглашали его тайну, но после того, как певец был избран представлять свою страну на Евровидении-2017, ему было необходимо сделать подготовительную операцию. Именно поэтому Сальвадор не присутствовал на подготовительных этапах Евровидения-2017, и прибыл в Киев только в понедельник, 8 мая.

Напомним, Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала.