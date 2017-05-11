Путин подписал указ антианонимный указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ против анонимности в Сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов.

Это следует из "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы", опубликованной на сайте Кремля, на который ссылаются российские СМИ.

В течение полугода правительству предстоит заняться урегулированием сервисов, похожих на традиционные СМИ. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также сайтах.

Согласно указу, подобные меры необходимы для формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей Интернета и их безнаказанность. Также планируется создание специальной системы, гарантирующей личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации.

Напомним, Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями.