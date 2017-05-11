Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур

Президент США Дональд Трамп подписал указ по укреплению кибернетической безопасности правительственных структур страны.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.
Указ, в частности, направлен на укрепление кибербезопасности федерального правительства и на защиту важнейших элементов инфраструктуры от кибератак.
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При этом отмечается, что соответствующий указ еще не размещен на сайте Белого дома.
Напомним, Путин подписал антианонимный указ.