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Главная » Мир » В акциях протеста в Венесуэле погибли около 40 человек

В акциях протеста в Венесуэле погибли около 40 человек

В акциях протеста в Венесуэле погибли около 40 человек
Фото: Press TV

Как минимум 93 человека получили ранения

11.05.17 22
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Еще один человек погиб сегодня в результате столкновений оппозиционеров с полицией в столице Венесуэлы Каракасе

При этом, как минимум 93 человека получили ранения,

Как передают мирвые СМИ со ссылкой на The Associated Press, еще один пострадавший в ходе демонстраций в понедельник скончался от ранений 10 мая.

Таким образом, число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле, по данным правительства, составило уже 38 человек. Между тем, венесуэльская оппозиция и правозащитники заявляют, что оно превысило 45.

Напомним, с начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста из-за планов президента Николаса Мадуро изменить Конституцию страны. По последним данным, за это время только в столице страны более 750 человек получили ранения.

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