Испанского диктатора Франко могут выселить из мавзолея

Об этом сообщают мировые СМИ.

Решение было инициировано левыми и центристскими партиями и прошло 198 голосами против одного. 140 депутатов воздержались, включая фракцию правящей Народной партии, которая ранее последовательно выступала против эксгумации останков Франко, утверждая, что это приведет к расколу общества и оживит память о гражданской войне 1936-39 годов.

В свою очередь, сторонники выноса Франко из мавзолея намереваются превратить его бывшую могилу и окружающие постройки в огромный мемориальный комплекс в память всех погибших в братоубийственной войне. В процессе планируется эксгумировать десятки тысяч тел погибших, захороненных в том же мавзолее: инициаторы законопроекта утверждают, что они были захоронены там без разрешения родственников во время диктатуры Франко.

Согласно данным опросов, инициативу оппозиции поддерживают чуть более половины испанских подданных.

Напомним, Франсиско Франко — диктатор Испании. В 1936 году он устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.