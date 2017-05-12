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Главная » Мир » СМИ: Россия, вероятно, причастна к кибератакам на энергосети балтийских стран
СМИ: Россия, вероятно, причастна к кибератакам на энергосети балтийских стран
Фото: activistpost.com

СМИ: Россия, вероятно, причастна к кибератакам на энергосети балтийских стран

За хакерами якобы стоят госструктуры РФ

12.05.17 36
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Хакеры, вероятно поддерживаемые Россией, совершали кибератаки против энергетических сетей балтийских государств. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщают, что хакеры в течение последних двух лет совершали вторжения в сети стран Балтии, параллельно осуществив более серьезные нападения на сети Украины. При этом за кибератаками якобы стоят российские государственные организации.

Один из источников сообщил, что в конце 2015 года хакеры атаковали интернет-шлюз, используемый для управления Балтийской электроэнергетической сетью, нарушив ее работу, но не вызывая отключения электроэнергии.

Кроме того, источник сообщил, что хакеры, предположительно связанные с РФ, "нацелились" и на балтийскую трубопроводную систему, пытаясь спровоцировать сбои в поставках бензина. Однако попытка хакеров провалилась.

Также в конце 2015 года хакеры совершили неудачную атаку на другую балтийскую сеть.

Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить утверждения источников. В России данную информацию опровергают.

 

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