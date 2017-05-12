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Главная » Мир » Путин лично попросил Трампа встретиться с Лавровым

Путин лично попросил Трампа встретиться с Лавровым

Путин лично попросил Трампа встретиться с Лавровым
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Соответствующую просьбу президент РФ озвучил во время последней телефонной беседы со своим американским коллегой

12.05.17 319
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Президент США Дональд Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

"Такой дружественный визит в Белый дом - фотографии, на которых президент беседует с Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком, были опубликованы МИД России, хотя американской прессе не позволили освещать визит, - состоялся по просьбе Путина, сделанной во время последнего телефонного разговора с Трампом", - отмечает издание.

Эту информацию подтвердил источник в Белом доме

"Он (Дональд Трамп, - ред.) решил принять его (Сергея Лаврова, - ред.), потому что Путин попросил. Путин конкретно просил об этом во время телефонного разговора, когда они в последний раз говорили ", - рассказал он.

Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

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