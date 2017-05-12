В России признали крах попытки создать национальный интернет-поисковик

Ростелеком признал, что российский национальный поисковик "Спутник", запущенный весной 2014 года, так и не стал популярным. Проект могут закрыть или переориентировать на другие задачи. Об этом пишут Ведомости.

Один из собеседников издания отметил, что как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. Так, в апреле число переходов со "Спутника" на другие российские сайты составило около 100,8 тысяч, тогда как у самых популярных поисковиков – "Яндекса" и Google – были миллиарды переходов. Доля "Яндекса" в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, зафиксировал LiveInternet.

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Как считает один из источников издания, Ростелеком может переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных, так как полностью закрывать проект, который позиционировался как национальный поисковик, "неправильно". По его словам, окончательное решение компания примет до 1 июня. Судьбу "Спутника" будет решать новый президент Ростелекома Михаил Осеевский.

Напомним, хакеры, вероятно поддерживаемые Россией, совершали кибератаки против энергетических сетей балтийских государств.