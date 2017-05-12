Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России признали крах попытки создать национальный интернет-поисковик

В России признали крах попытки создать национальный интернет-поисковик

В России признали крах попытки создать национальный интернет-поисковик
Из открытых источников

"Спутник" занимает менее 1% поискового рынка рунета

12.05.17 255
0000

Ростелеком признал, что российский национальный поисковик "Спутник", запущенный весной 2014 года, так и не стал популярным. Проект могут закрыть или переориентировать на другие задачи. Об этом пишут Ведомости.

Один из собеседников издания отметил, что как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. Так, в апреле число переходов со "Спутника" на другие российские сайты составило около 100,8 тысяч, тогда как у самых популярных поисковиков – "Яндекса" и Google – были миллиарды переходов. Доля "Яндекса" в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, зафиксировал LiveInternet.

Как считает один из источников издания, Ростелеком может переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных, так как полностью закрывать проект, который позиционировался как национальный поисковик, "неправильно". По его словам, окончательное решение компания примет до 1 июня. Судьбу "Спутника" будет решать новый президент Ростелекома Михаил Осеевский.

Напомним, хакеры, вероятно поддерживаемые Россией, совершали кибератаки против энергетических сетей балтийских государств. 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СМИ: Россия, вероятно, причастна к кибератакам на энергосети балтийских странТрамп призвал Украину и РФ "строить мир"Внедрению 4G в Украине мешает Секретариат Кабмина, - Шимкив

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9578
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14440
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11750
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5986
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3608
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4006
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4439
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3649
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3787
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3194
  1. ГП "Антонов" изменит форму собственности 3913 / 4323
  2. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 1880 / 3047
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1383 / 1625
  4. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 943 / 1615
  5. Соцсети отреагировали на перл Захарченко о "технологиях инопланетян" 910 / 1091
  6. В центре Николаева ночью прогремел мощный взрыв 876 / 984
  7. Климкин в Вашингтоне пообщался с Трампом и Пенсом 803 / 865
  8. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 755 / 803
  9. Украинский политзаключенный Панов потерял сознание в здании российского суда 753 / 813
  10. Украина окончательно развелась с Россией, - Порошенко 700 / 1006
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 30 / 3047
  2. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 15 / 803
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 13 / 1625
  4. ГП "Антонов" изменит форму собственности 12 / 4323
  5. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 8 / 1615
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 65433
  7. Она – Гонтарева - уходит 5 / 592
  8. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 5 / 10515
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 5 / 4006
  10. Бесстрашно жить. Как повысить доверие украинцев к страхованию 4 / 293
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.