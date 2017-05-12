Российский истребитель пролетел в шести метрах от американского самолета

Российский истребитель Су-27 пролетел примерно в 6 метрах от американского разведывательного самолета P-8A Poseidon. Об этом сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце, передает Укринформ.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая над нейтральными водами Черного моря. Poseidon, по словам пресс-секретаря ВМС США, занимался выполнением рутинных заданий.

Кунце сообщила, что сближение двух истребителей завершилось без инцидентов.

Напомним, в начале мая российский правительственный самолет, предположительно с главой МИД Сергеем Лавровым на борту, нарушил воздушное пространство Эстонии.