Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры

Россия пытается своими действиями в отношении Украины помешать ее интеграции в западные структуры. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета по разведке Сената США, передает Интерфакс-Украина.

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы в Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он.

Также Коутс заявил, что российская военная интервенция на востоке Украины продолжается уже два года.

Кроме того, он убежден, что российская сторона создает военное и дипломатическое давление для того, чтобы заставить Киев реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон напомнил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что санкции против России будут оставаться в силе, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и кардинально не изменит свою политику по отношению к Украине.