В России признали, что освоение Арктики им не по карману

В числе прочего, думают отказаться от строительства ледокола "Лидер" и некоторых инфраструктурных проектов для нефтегазовых компаний

Минэкономразвития РФ предложило скорректировать программу развития Арктики на 2017-2025 годы, вчетверо сократив ее бюджетное финансирование, в том числе в нефтегазовой сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников правительственного совещания.

"Расходы на госпрограмму по развитию Арктики могут быть сокращены с 209,7 млрд ($3, 68 млрд) до 50,9 млрд руб ($0, 89 млрд), из нее предлагается исключить ряд инфраструктурных проектов и строительство ледокола "Лидер", - говорится в сообщении.

Стоимость строительства ледокола "Лидер" - около 80 миллиардов рублей ($1, 4 млрд). Также планируется исключить проекты МВД, связанные с обеспечением безопасности в Арктике, проект строительства средств подъема затонувших ядерных объектов и некоторые природоохранные и научные проекты министерства природы. Кроме того, из программы развития Арктики убрали часть инфраструктурных проектов для нефтегазовых компаний, сообщил один из источников издания, не став уточнять, о строительстве каких объектов идет речь.

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Действующий вариант госпрограммы по развитию Арктики была утвержден в 2014 году. До 2025 года на программу из трех этапов планировалось выделить 209,7 миллиарда рублей.