Разведка США прогнозирует обострение ситуации в Афганистане

Ситуация с безопасностью в Афганистане будет ухудшаться, даже если произойдет незначительное увеличение военной поддержки США. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской разведки, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Разведывательное сообщество считает, что политическая ситуация и ситуация с безопасностью в Афганистане почти наверняка будут ухудшаться до 2018 года, даже при незначительном увеличении военной помощи со стороны США и их партнеров", - сказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс в Сенате.

По подсчетам военных США, с начала этого года правительство Афганистана контролирует лишь 57% территории страны.

Напомним, НАТО проводит оценку запроса военного руководства Альянса о направлении еще нескольких тысяч военнослужащих в Афганистан.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 13 тысяч военнослужащих НАТО, которые в основном выполняют обучающую роль.