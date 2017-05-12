В районе Авентин в центральной части столицы Италии произошел двойной взрыв. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на издание Rai.
Двойной взрыв произошел недалеко от здания почтамта. По предварительным данным, никто не пострадал. Поврежден автомобиль.
На месте работают пожарные, взрывотехники и полицейские.
Фото: Franz Benvenuti
Причины взрыва выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства. Оно было установлено между двумя автомобилями. Вся прилегающая зона оцеплена, детали происшествия выясняются.
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Package bomb explodes outside Rome post office. Car damages. No injuries. pic.twitter.com/SzQl66k1Lp— Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) 12 мая 2017 г.