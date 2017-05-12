Макрон сразу после инаугурации поедет к Меркель

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день после инаугурации отправится в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.
Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Макрона пройдет в Париже 14 мая.
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25 мая Макрон примет участия в саммите НАТО в Брюсселе.
Напомним, во втором туре выборов президента Франции победителем стал лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, в то время как глава ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен получила 34,94% голосов.