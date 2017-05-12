В Испании хакеры взяли в заложники телекоммуникационного оператора

В пятницу утром, 12 мая, корпоративная сеть испанского телекоммуникационного оператора Telefónica подверглась атаке хакеров.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на El Мundo.
Всем сотрудникам компании пришло уведомление об отключении их компьютеров, в том числе и тем сотрудникам, которые работают удаленно через VPN (виртуальную частную сеть). Хакеры требуют выкуп в биткоинах в эквиваленте 276 евро.
Атака парализовала часть компьютерной сети компании из-за чего работа была заблокирована и сотрудники отправлены по домам.
По данным источника в Telefоnica, около 85 % компьютеров пострадали от вредоносной программы. Хакеры требуют внести выкуп до 15 мая. Если этого не произойдет, то сумма выкупа увеличится, а в итоге все файлы из сети компании будут стерты.
Официальных заявлений о том, кто стоит за атакой пока не было, тем не менее источники близкие к компании предполагают, что угроза исходила от Китая.
Напомним, суд в США приговорил российского хакера к 27 годам тюрьмы.