В Испании хакеры взяли в заложники телекоммуникационного оператора

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на El Мundo.

Всем сотрудникам компании пришло уведомление об отключении их компьютеров, в том числе и тем сотрудникам, которые работают удаленно через VPN (виртуальную частную сеть). Хакеры требуют выкуп в биткоинах в эквиваленте 276 евро.

Атака парализовала часть компьютерной сети компании из-за чего работа была заблокирована и сотрудники отправлены по домам.

По данным источника в Telefоnica, около 85 % компьютеров пострадали от вредоносной программы. Хакеры требуют внести выкуп до 15 мая. Если этого не произойдет, то сумма выкупа увеличится, а в итоге все файлы из сети компании будут стерты.

Официальных заявлений о том, кто стоит за атакой пока не было, тем не менее источники близкие к компании предполагают, что угроза исходила от Китая.

Напомним, суд в США приговорил российского хакера к 27 годам тюрьмы.