Английские больницы подверглись атаке хакеров

По всей Англии на больницы напали хакеры, из-за кибератак они не могли принимать пациентов, которых привозила неотложная помощь.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на The Guardian.

Хакеры взломали IT-системы госпиталей Англии, а на всех компьютерах персонала появились сообщения с требованием заплатить выкуп в обмен на доступ к ПК.

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От атак пострадали больницы в Лондоне, Блэкберне, Ноттингеме, Камбрии и Хартфордшире.

Больницы не могли принимать неотложных пациентов и отправляли их в другие госпитали. В настоящее время проблемы устраняют специалисты.

Напомним, в Украине началась подготовка к созданию единого центра кибербезопасности.