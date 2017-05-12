Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил уволить министра здравоохранения Антониету Капораль через несколько дней после того, как правительство впервые за два года прокомментировало рост смертности в стране.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Капораль, которая занимала пост министра немного более четырех месяцев, сменил Луис Лопес.
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Данные министерства за прошлый год, опубликованные на этой неделе, показали, что младенческая смертность в Венесуэле выросла на 30 %, материнская смертность - на 65 %, смертность от малярии увеличилась на 76 %.
Кроме того, зафиксировано увеличение числа случаев таких заболеваний, как дифтерия и вирус Зика.
Напомним, в акциях протеста в Венесуэле погибли около 40 человек.