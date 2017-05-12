В Азербайджане жестко взялись за СМИ

В Баку суд заблокировал сайт Азербайджанской службы "Радио Свобода", а также сайты еще четырех изданий.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Кроме "Радио свободы" запретили газету "Азадлыг", а также интернет-каналы "Мейдан ТВ", "Туран ТВ" и "Азербайджан Саат".

По словам корреспондента Азербайджанской службы BBC, эти сайты смогут продолжать деятельность под новыми доменными именами, решение суда касается только старых адресов.

Судебное решение было принято на основе обращения министерства транспорта, связи и высоких технологий.

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Cайты обвиняют в попытках организовать массовые беспорядки, а также в деструктивных действиях, направленных на нарушение общественной стабильности.

Кроме того, власти обвинили эти сайты в поддержке радикальных религиозных групп и размещении запрещенной информации, а также в подрыве интересов государства и общества, находящихся под охраной закона.

Блокирование является окончательным и его могут снять только по решению министерства связи.

Власти Азербайджана, как отмечает издание, начали принимать меры по сайту азербайджанской службы "Радио Свобода" после публикации журналистского расследования финансовых операций, которые могут иметь отношение к семье президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближнего круга.

Напомним, президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом.