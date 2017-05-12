Смертельная лихорадка Эбола вернулась в Африку

Лабораторные исследования подтвердили, что человек, у которого были симптомы геморрагической лихорадки и который скончался несмотря на усилия врачей, был заражен вирусом Эбола, который вызвал пандемию в мире в течение последних лет.

"Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго 11 мая 2017 года проинформировало ВОЗ и партнеров о подтвержденном в лаборатории случае заражения вирусом Эбола в ДРК", - говорится в сообщении на официальном твиттер-аккаунте Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в пятницу, на который ссылаются мировые СМИ.

Напомним, заболевание, вызванное вирусом Эбола, ранее известное как геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелой и часто смертельной болезнью людей.

Вирус передается людям от диких животных и распространяется также от человека к человеку. Во время вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%.