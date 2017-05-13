WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми

Президент США, якобы, предостерег экс-директора ФБР от попадания в СМИ кассеты с содержанием их диалога

Организация WikiLeaks предложила $100 тыс. за запись разговора президента США Трампа и уволенного главы ФБР Джеймса Коми.

Запись об этом появилась в твиттере WikiLeaks, который цитируют мировые СМИ.

"WikiLeaks предлагает 100 тысяч долларов за записи разговоров Трампа и Коми", — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ заявляли, что Коми, якобы, рассказал коллегам, что был вызван в Белый дом на частный обед с главой страны, где тот просил его о "лояльности". После этого Трамп, якобы, предостерег Коми от попадания в СМИ кассеты с содержанием их разговора.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР с формулировкой "за утрату доверия".