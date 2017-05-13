Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Тысячи пожилых людей присоединились к акциям протестов в Венесуэле

Тысячи пожилых людей присоединились к акциям протестов в Венесуэле

Тысячи пожилых людей присоединились к акциям протестов в Венесуэле
Фото: ЕРА

Полиция использовала слезоточивый газ

13.05.17 109
1000

Несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро. ОБ этом сообщает Русская служба ВВС.

Полиция заблокировала доступ на главную улицу столицы и использовала слезоточивый газ для усмирения протестующих.

Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования.

Колонна протестующих дошла до офиса венесуэльского омбудсмена, ее участники обвиняли полицию в грубом обращении и призывали власти уважать пожилых людей.

Напомним, за месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Сам президент заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.

Из-за ухудшающегося экономического положения в Венесуэле, в частности, резко выросли показатели смертности среди беременных женщин и младенцев.

В стране также вырос уровень заболеваемости такими болезнями, как малярия и дифтерия.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Младенческая смертность в Венесуэле выросла на 30 %В акциях протеста в Венесуэле погибли около 40 человекЧисло жертв протестов в Венесуэле выросло до 39 человек

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9933
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14916
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11935
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6502
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3804
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4291
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4526
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3929
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4159
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3348
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 10414 / 12463
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 4464 / 5510
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3403 / 3778
  4. Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы 2220 / 2490
  5. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 1649 / 1897
  6. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1505 / 1899
  7. Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры 1292 / 1399
  8. Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 1268 / 1374
  9. Титушкам в Днипре за провокации заплатили по 600 грн, - полиция 1240 / 1388
  10. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1232 / 1446
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 66 / 12463
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 4022
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 12 / 5510
  4. Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации 11 / 1160
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 3778
  6. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 7 / 3347
  7. Играют все. Как работает нелегальный игорный бизнес в Украине 6 / 1292
  8. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 6 / 1897
  9. В Харькове задержали банду грабителей 4 / 438
  10. Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters 4 / 337
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.