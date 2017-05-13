Тысячи пожилых людей присоединились к акциям протестов в Венесуэле

Несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро. ОБ этом сообщает Русская служба ВВС.
Полиция заблокировала доступ на главную улицу столицы и использовала слезоточивый газ для усмирения протестующих.
Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования.
Колонна протестующих дошла до офиса венесуэльского омбудсмена, ее участники обвиняли полицию в грубом обращении и призывали власти уважать пожилых людей.
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Напомним, за месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.
Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.
Сам президент заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.
Из-за ухудшающегося экономического положения в Венесуэле, в частности, резко выросли показатели смертности среди беременных женщин и младенцев.
В стране также вырос уровень заболеваемости такими болезнями, как малярия и дифтерия.