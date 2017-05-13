СМИ нашли российский след масштабной атаки вируса-вымогателя

От вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира

Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями в России.

С инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на The Telegraph.

"Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством", — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в предательстве "людей, которые за него голосовали и которые ему помогали".

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Напомним, вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку.

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.