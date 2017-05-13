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Главная » Мир » Европол признал беспрецедентной глобальную кибератаку вирусом WannaCrypt
Европол признал беспрецедентной глобальную кибератаку вирусом WannaCrypt
Фото: activistpost.com

Европол признал беспрецедентной глобальную кибератаку вирусом WannaCrypt

Без международного сотрудничества с проблемой не справиться

13.05.17 122
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Европейский Центр борьбы с киберпреступностью Европола тесно сотрудничает со странами, которых коснулась масштабная кибератака, начавшаяся в пятницу, 12 мая, чтобы справиться с ее последствиями и сократить риски.

Об этом заявили в Европоле, передает УНИАН.

В организации признали, что нападение было организовано на «беспрецедентном уровне» и требует комплексного международного расследования. В нем примет участие и специальная целевая группа Европола, специализирующаяся на киберпреступности.

"Для получения дополнительной информации о том, как защитить ваши данные и оборудование в случае заражения вирусом, пожалуйста, посетите https://www.nomoreransom.org/ - бесплатный онлайн-ресурс, разработанный Европолом, голландскими полицейскими и партнерами в отрасли", - советуют в Европоле.

Напомним, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку.

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

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